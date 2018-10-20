بالفيديو .. عموري يتعرض لإصابة قوية ويغادر الملعب باكياً.. والهلال يوضح نتائج الفحوصات الأولية

تعرّض لاعب الهلال عمر عبدالرحمن “عموري” لإصابة قوية خلال مباراة الهلال والشباب المقامة اليوم ضمن بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما كشف الهلال عن إصابة اللاعب في الركبة.
وحدثت الإصابة في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، دون تدخل من لاعبي الشباب، حيث التوت قدم “عموري” اليمنى بطريقة مفاجئة، ما أدى لسقوطه على أرضية الملعب واستدعاء الجهاز الطبي لعلاجه.
ولم يتمكن الجهاز الطبي من علاج “عموري” لاستكمال المباراة، نظرا لشدة الإصابة، فخرج من الملعب باكيا، حيث دفع المدرب جورجي جيسوس بالبديل عبدالله عطيف، بعد أن عانى عدد من لاعبي الهلال من الإصابات مؤخرا. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الحساب الرسمي لنادي الهلال أن الفحوص الطبية الأولية كشفت عن تعرّض اللاعب لإصابة في الركبة، وأنه سيخضع لمزيد من الفحوص الطبية للاطمئنان على حالته.
لقطة إصابة لاعب نادي الهلال عمر عبدالرحمن#الشباب_الهلال#دوري_بلسpic.twitter.com/UEo3e1sx6v
— دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018