فاز فريق الاتفاق على الأهلي، في مباراتهما التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، بنتيجة 6-2، ضمن الجولة السادسة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وكان الشوط الأول قد انتهى بهدفين لهدف لصالح الاتفاق، ثم سجّل لاعبو الاتفاق 4 أهداف متتالية أخرى في مرمي محمد العويس، من الدقيقة 51 حتى الدقيقة 79، فيما أحرز الأهلى هدفه الثاني في الدقيقة 85.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 11 محتلاً المركز الخامس، فيما يتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 13 في المركز الثاني مؤقتاً، بعد المتصدر النصر برصيد 18 نقطة.