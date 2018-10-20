طارد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي مساعد مدرب تشيلسي، ماركو إياني، أسفل نفق خروج اللاعبين، في مشهد سيئ، بعد إحراز لاعب تشيلسي روس باركلي هدف التعادل في الدقيقة 96، لتنتهي المباراة 2-2.
وأظهرت صور سبب غضب مورينيو، حيث توجه مساعد مدرب تشيلسي ماركو إياني، إلى مورينيو بين لاعبيه واحتفل بهدف التعادل أمامه مباشرة بشكل غير مناسب، موجها له قبضة يده، فيما كان مورينيو ينظر إليه مذهولا.
وغادر اياني مباشرة بعد احتفاله بالهدف متجها إلى نفق مرور اللاعبين في ملعب ستامفورد بريدج، فطارده مورينيو ليرد على ما قام به، إلا أن تدخل منظمي المباراة وبعض الإداريين حال دون تطور الأمر، وقد ذكر مورينيو بعد المباراة أن كلا من المدرب ساري ومساعده إيني اعتذرا له.
يُذكر أنه بعد تعادل الفريقين 2-2 ضمن منافسات الجولة التاسعة، يتصدر تشلسي المسابقة بـ 21 نقطة من 9 مباريات، انتظارا لمباريات ملاحقيه، فيما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الثامن بـ14 نقطة بعد تلقي 3 هزائم في 9 مباريات.
وفق “أخبار 24”.