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أخبار محلية > مواطن يسلخ ذبيحته على أرجوحة أطفال وسط متنزه عام بجازان.. والبلدية تتفاعل
20/10/2018   9:55 م

مواطن يسلخ ذبيحته على أرجوحة أطفال وسط متنزه عام بجازان.. والبلدية تتفاعل

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أوقفت الجهات المعنية مواطنًا أقدم على سلخ ذبيحته وسط متنزه في محافظة “هروب” بمنطقة جازان، عقب تعليقها في أرجوحة أطفال، وذلك لاتخاذ اللازم بحقه.

وأوضح رئيس بلدية هروب، المهندس أحمد الحكمي، أن المواطن قام بفعلته وسط متنزه “الحيين”، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية وتغريم المواطن مالياً.

وكان المواطن قد اصطحب معه ماشية وقام بذبحها وسط المتنزه، وعلقها في “أرجوحة” قبل سلخها أمام الجميع، ما تسبب في عزوف الأطفال عن اللعب، إضافة إلى تناثر دماء وأشلاء الذبيحة في المكان.

ودعا “الحكمي”، وفقًا لـ”سبق”، المتنزهين إلى استشعار الواجب الوطني والحفاظ على الممتلكات العامة التي كلفت الدولة الملايين؛ من أجل سعادة واستمتاع الجميع.

مواطن يسلخ ذبيحته على أرجوحة أطفال وسط متنزه عام بجازان.. والبلدية تتفاعل

أخبار محلية
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