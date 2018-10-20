نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ اليوم (السبت) صورة تجمعه بأبنائه الثلاثة، موجهاً إليهم رسالة مليئة بالحب والشوق.
وكتب آل الشيخ معلقاً على الصورة التي نشرها عبر حسابه في “إنستجرام: “ناصر.. محمد.. سلمان.. مفتقدكم في كل لحظة في حياتي.. لم يمنعني عن أن أكون قريبًا منكم إلا واجبي لبلدي.. غداً ستكونوا رجال.. وأتمنى وقتها أن تقدروا ذلك.. الله يجمعنا على خير يا حياة تركي”.
وكان آل الشيخ قد خضع خلال الشهر الماضي لعملية جراحية في نيويورك، وزاره العديد من الفنانين والشخصيات العامة والمسؤولين للاطمئنان على صحته.
وفق “أخبار 24”.