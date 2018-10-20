نصحت وزارة الصحة بأهمية حماية العظام من الإصابة بالهشاشة، وذلك بتناول الغذاء الغني بالكالسيوم، وتجنب المشروبات الغازية، والحرص على التعرض لأشعة الشمس، وممارسة التمارين الرياضية.
وأوضحت الوزارة أن من عوامل الإصابة بالمرض زيادة الوزن، ونقص الكالسيوم، وتناول الكورتيزون، والتدخين، والتقدم في السن، بالإضافة للنشاط الزائد للغدة الدرقية، وأمراض الكبد.
وأبانت وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام، أن المرض يصيب النساء بنسبة 40-50%، مقابل 13-2% من الرجال.
وقالت إن أعراض المرض تتمثل في آلام بالظهر، ونقص الطول، وانحناء القامة، وسهولة حدوث الكسور، مشيرة لأهمية التعرض لأشعة الشمس لزيادة إنتاج فيتامين (د)، وإجراء الفحص المبكر لكثافة العظام.
وفق “أخبار 24”.