“الطيران المدني” تنتهي من توطين قطاع المراقبة الجوية بنسبة 100%

أكد مساعد رئيس هيئة الطيران المدني لمعايير الطيران بجدة، ياسر المعيوف، اعتزازه وفخره بقدرات ومهارات المراقبين الجويين السعوديين الذين حققوا نسبة توطين لمهنة المراقبة الجوية 100% رغم زيادة الحركة الجوية في مطارات وأجواء المملكة عامًا بعد عام.
جاء ذلك خلال احتفال شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بجدة، باليوم العالمي للمراقب الجوي في مختلف مراكز ووحدات المراقبة الجوية في المملكة، لمشاركة دول العالم في الاحتفاء بهذه المهنة والتعريف بها وبدور المراقب الجوي في حفظ وسلامة الأجواء. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المعيوف، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أنه من الضرورة إبراز أهمية وظيفة المراقب الجوي ومدى تأثيره على سلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية، لما يقع على عاتقه من مسؤوليات ومهام لا تتحمل أي خطأ.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس ريان بن وضاح طرابزوني، أن هذه المهنة صُنفت من أصعب المهن عالمياً لأهميتها ولسلامة الأرواح والممتلكات، مشيدا بشباب الوطن ذوي المهارات وسرعة اتخاذ القرار والتعامل السريع مع أصعب المواقف وأحلك الظروف.