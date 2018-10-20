كارليتو: الجميع توقع غيابي 8 أسابيع وعدت بعد أسبوعين فقط

أكد تياقو كارليتو، لاعب فريق الكرة بنادي الاتحاد، أن البداية دائمًا تكون صعبة مع قدوم مدرب جديد، مضيفًا أن الجميع كان يملك الأمل في الفوز لأول مرة في الدوري، إلا أن أحد تمكن من تسجيل هدف من فرصة واحدة.
وتعادل الاتحاد مع أحد بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة.
وأضاف كارليتو، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة، أن الاتحاد على الطريق الصحيح، وقدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، حيث كان مسيطرًا على مجريات المباراة، متعهدًا للجماهير بالعودة لطريق الانتصارات. وفق “أخبار 24”.
وعن تسببه بهدف أحد في مرماه، قال تياجو “حزين جدًا على التسبب في هدف بمرماي، ولكني كنت مصابًا في آخر مباراة، وكنت بحاجة للتأهيل بين 6 و8 أسابيع، وقيل عني إن إصابتي تهدد بفسخ عقدي مع الاتحاد، ولكني قضيت تأهيلًا لمدة أسبوعين فقط، وسألني بيليتش هل أنت جاهز للمباراة؟ فقلت نعم! وكان يراني مؤهلًا بدنيًا، وأشكره على منحي الفرصة”.
واختتم كارليتو تصريحاته قائلًا “أتعهد بأن أعود بقوة، وأعود كارليتو الذي يصنع الخطورة على مرمى المنافس، ويقود فريقه للانتصارات”.