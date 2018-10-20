الاتحاد يرحب بالتحقيق ويطالب بالبحث عن مسببات الشجار

رحبت إدارة نادي الاتحاد بالتحقيق الذي وجه به معالي المستشار تركي آل الشيخ حول الأحداث التي أعقبت مواجهة فريق الاتحاد أمام أحد، وما حدث بين اللاعبين حسن معاذ وحسين عبدالغني، لكنها في الوقت الذي ترفض تصرف معاذ، فإنها تطالب بالتحقيق في الأسباب التي دفعته للقيام بتلك التصرفات.
جاء ذلك من خلال البيان الذي أصدرته الإدارة الاتحادية فجر اليوم السبت وشددت من خلاله رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية من كلا اللاعبين، وتؤكد أن قيم نادي الاتحاد لا تقبل تلك التصرفات وستطبق لائحة العقوبات على معاذ لرفضها تحت أي مبرر مثل هذه التصرفات التي لا تعكس القيم والأخلاق الرياضية عامة.وفق “المدينة”.