المقيرن معتذرًا إلى جماهير الاتحاد: التغيير قادم

قدم نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد، بالاعتذار إلى جماهير النادي عقب التعادل مع نادي أحد في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب المقيرن على حسابه بموقع “تويتر”: “جماهيرنا الوفية، نعتذر عن الظهور غير الجيد.. المستوى مخيب وبعض اللاعبين لا يزالون دون تطلعاتكم.. لن أقول شيئًا الآن. لا وقت للوم ولكن أمامنا كلاسيكو.. التغيير قادم والتصحيح مؤكد .. والمدرب يعمل”.
وعلى عكس المتوقع، لم تشهد تغريدة المقيرن تفاعلًا إيجابيًّا من جانب جماهير الاتحاد؛ حيث رد أحد المتابعين بقوله: “كثرت الاعتذارات يا ريس ولا اعتذار يُجدي”، مؤكدًا أن الاعتذار الحقيقي يكون في الملعب، مشيرًا إلى أن طموح الاتحاد أصبح مجرد الفوز في مباراة والابتعاد عن المركز الأخير. وفق “عاجل”.
وفيما عدد أحد متابعي حساب رئيس الاتحاد، أسماء اللاعبين الذين طالبت الجماهير بالتعاقد معهم لكن الإدارة تعاقدت مع لاعبين آخرين؛ ذهب البعض إلى حد تأكيد أن هناك تراجعًا في كافة الألعاب بنادي الاتحاد وليس كرة القدم فقط، معتبرين ذلك دلالة على أن داخل الكيان حالة من الانهيار، دون أن يستبعدوا أن يهبط الاتحاد إلى دوري الدرجة الأولى.