الجعيثن: الزعيم متميز.. والليث مختلف

توقع المدرب الوطني بندر الجعيثن، أن تحضر الإثارة في كلاسيكو الجولة السادسة بين الهلال والشباب، مؤكدا أن المواجهة ستكون قوية فنياً لوجود عناصر فعالة في الفريقين.
وأضاف: «الجهاز الفني في الهلال والشباب وضع الخطة المناسبة لفريقه في هذه المواجهة الصعبة التي بلا شك سيكون عنوانها النقاط الثلاث، خصوصا الزعيم الذي يعاني هجوميا من غياب بعض لاعبيه، وبلا شك المدرب جيسوس وضع ذلك في الاعتبار، ورسم منهجية مناسبة في هذه المباراة وتساعده في ذلك وفرة العناصر المميزة في الفريق».
وزاد: «أما فريق الشباب فهو مختلف فنياً هذا الموسم ولديه مجموعة من اللاعبين الذين يحدثون الفارق داخل أرضية الملعب، ومدربه سيحاول استغلال النقص في الفريق الهلالي والحصول على نقاط المباراة الثلاث». وفق “عكاظ”.
وختم: «المباراة بين عملاقين كبيرين ولهذا لن تخلو من الأهداف لوجود من يسجل في الفريقين، وقد يواجه الفريقان مشكلة في الانسجام مع بداية المباراة بسبب فترة التوقف الماضية ولكن بعد مضي نصف ساعة من بداية المباراة سنشاهد تغيرا في المستوى وعودة الفريقين إلى مستواهما المعروف ولهذا ربما لا نشاهد أهدافاً في الشوط الأول».