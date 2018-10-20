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أخبار محلية > “مقر العقارية” تحصل على رخصة تسويق عقارات خارجية للبيع على الخارطة داخل المملكة
20/10/2018   4:19 م

“مقر العقارية” تحصل على رخصة تسويق عقارات خارجية للبيع على الخارطة داخل المملكة

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أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” التابعة لوزارة الإسكان رخصة تسويق عقارات خارجية على الخارطة لمشروع “ألاسيا” في جمهورية قبرص رقم 1/40/45 العائد لشركة “مقر” العقارية الذي يضم 31 فيلا.

وأوضحت الشركة في بيان لـ”أخبار  24” أن هذا المشروع يتميز بموقع استراتيجي، إذ يبعد عن أجمل شواطئ الجزيرة مسافة 400 متر فقط، ويبعد عن وسط المدينة مسافة 3 كلم، بالإضافة إلى قرب الموقع من الموانئ الجوية والبحرية، والتي تبعد مسافة 40 كلم فقط عن المطار، كما أن مساحة كل فيلا تتراوح ما بين 191-255 م2، وأيضًا يوجد لكل فيلا موقف سيارة ومسبح خاص.

وأضافت أن المشروع لديه خاصية قرب موقعه من المدن الرئيسية في جزيرة قبرص، إذ يبعد مسافة ساعة واحدة تقريبًا عن مدن لارنكا وليماسول ونيكوسيا، ومن المعلوم أن جمهورية قبرص عضو في مجموعة الدول الأوروبية.

تفاصيل المشروع 1

تفاصيل المشروع 2

مقر العقارية

“مقر العقارية” تحصل على رخصة تسويق عقارات خارجية للبيع على الخارطة داخل المملكة

أخبار محلية
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