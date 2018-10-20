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اخبار رياضية > الإمارات تشيد بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي
20/10/2018   4:19 م

الإمارات تشيد بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي

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أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بخصوص الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي.

وأثنى الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية بدولة الإمارات على ما أولاه الملك سلمان من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.

وقال إن المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة في قيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف، وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددًا هذه القيم والمبادىء الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة. وفق “أخبار 24”.

الإمارات تشيد بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي

اخبار رياضية
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