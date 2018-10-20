بلغ عدد التأشيرات الصادرة لموسم العمرة 1440هـ، وحتى تاريخ 8 صفر الجاري (535,423) تأشيرة، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة (278.706) معتمرين.
وبلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة (202,792) معتمرًا، منهم 140,848 في مكة المكرمة، بينما 61,944 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 75,914 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي.
وأظهر المؤشر أن عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 261,187 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 17,519 معتمرًا، ولم يسجل أي وصول عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب: باكستان 119,776، تليها الهند 72,442، فإندونيسيا 31,729، بعدها اليمن 7,337، ثم الأردن خامسًا بعدد 6,447 معتمرًا .
وفق”أخبار 24″.