سعودي يجتاز اختبار ممارسة الطب في إيطاليا.. والملحق الثقافي يستقبله

تمكن طبيب سعودي من تحقيق إنجاز شخصي كبير بعد أن نجح في اجتياز اختبار ممارسة مهنة الطب في إيطاليا.
وأصبح الدكتور شادي بن كمال المعلم أول سعودي يعترف به من قبل وزارة الصحة الإيطالية، ويحقق هذا الإنجاز الكبير.
من جانبه، استقبل الملحق الثقافي السعودي في إيطاليا الدكتور عبد العزيز الغريب في مكتبه بمقر الملحقية الطبيب المعلم، وأشاد بقدراته ومهاراته العلمية والمهنية والأكاديمية التي قادته للنجاح في هذا التحدي.
وقال الغريب -وفقًا لـ”عكاظ”- إن ما فعله المعلم “إنجاز يليق بوطننا ويواكب تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة التي ترسم ملامح السعودية الجديدة برؤية ثاقبة، تجعل من السعودي لا يرضى إلا بالرقم (1) وبالإنجازات الاستثنائية”.