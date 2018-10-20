نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > سعودي يجتاز اختبار ممارسة الطب في إيطاليا.. والملحق الثقافي يستقبله
20/10/2018   4:17 م

سعودي يجتاز اختبار ممارسة الطب في إيطاليا.. والملحق الثقافي يستقبله

+ = -
781

تمكن طبيب سعودي من تحقيق إنجاز شخصي كبير بعد أن نجح في اجتياز اختبار ممارسة مهنة الطب في إيطاليا.

وأصبح الدكتور شادي بن كمال المعلم أول سعودي يعترف به من قبل وزارة الصحة الإيطالية، ويحقق هذا الإنجاز الكبير.

من جانبه، استقبل الملحق الثقافي السعودي في إيطاليا الدكتور عبد العزيز الغريب في مكتبه بمقر الملحقية الطبيب المعلم، وأشاد بقدراته ومهاراته العلمية والمهنية والأكاديمية التي قادته للنجاح في هذا التحدي.

وقال الغريب -وفقًا لـ”عكاظ”- إن ما فعله المعلم “إنجاز يليق بوطننا ويواكب تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة التي ترسم ملامح السعودية الجديدة برؤية ثاقبة، تجعل من السعودي لا يرضى إلا بالرقم (1) وبالإنجازات الاستثنائية”.

سعودي يجتاز اختبار ممارسة الطب في إيطاليا.. والملحق الثقافي يستقبله

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885008011.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.