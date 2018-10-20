استهل المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عامًا مشواره في كأس آسيا المقامة حاليًّا بإندونيسيا، بالفوز على نظيره الماليزي بهدفين مقابل هدف، وذلك في مباراة بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة على ملعب “باتريوت كاندرابهاغا”.
أحرز الهدف الأول للأخضر تركي العمار، بعد مرور 24 دقيقة من انطلاق المباراة، فيما أضاف البديل سالم السليم الهدف الثاني في الدقيقة 78، وسجل المنتخب الماليزي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب محمد هادي.
وبذلك يتصدر منتخب الشباب مجموعته بثلاث نقاط مؤقتًا، قبيل اللقاء الثاني في المجموعة والذي يجمع بين طاجيكستان والصين في وقت لاحق اليوم (السبت).
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة في المجموعة أمام الصين يوم الثلاثاء المقبل.
وفق “أخبار 24”.