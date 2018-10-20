حراء بطلاً لناشئين الإسكواش والصفا ثانياً والهلال ثالثاً والشعلة رابع

حل نادي الشعلة رابعا فيما حقق نادلقب بطولة المملكة للاسكواش لفئة الناشئين وذلك خلال منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 18-20 اكتوبر الجاري بمشاركة 8 أندية .
وسلم خالد السعد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للاسكواش لاعبي نادي حراء كأس البطولة والميداليات الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد الاسكواش فيما حصل نادي الصفا على المركز الثاني حيث تسلم لاعبوه الميداليات الفضية ومكافأة مالية .
وجاء ثالثاً نادي الهلال حيث تسلم لاعبوه الميداليات البرونزية ومكافأة مالية فيما جاء رابعاً نادي الشعلة حيث تسلم لاعبوه مكافأة مالية .