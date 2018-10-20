نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > حراء بطلاً لناشئين الإسكواش والصفا ثانياً والهلال ثالثاً والشعلة رابع
20/10/2018   4:11 م

حراء بطلاً لناشئين الإسكواش والصفا ثانياً والهلال ثالثاً والشعلة رابع

+ = -
703

حل نادي الشعلة رابعا فيما حقق نادلقب بطولة المملكة للاسكواش لفئة الناشئين وذلك خلال منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 18-20 اكتوبر الجاري بمشاركة 8 أندية .

وسلم خالد السعد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للاسكواش لاعبي نادي حراء كأس البطولة والميداليات الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد الاسكواش فيما حصل نادي الصفا على المركز الثاني حيث تسلم لاعبوه الميداليات الفضية ومكافأة مالية .

وجاء ثالثاً نادي الهلال حيث تسلم لاعبوه الميداليات البرونزية ومكافأة مالية فيما جاء رابعاً نادي الشعلة حيث تسلم لاعبوه مكافأة مالية .

حراء بطلاً لناشئين الإسكواش والصفا ثانياً والهلال ثالثاً والشعلة رابع

أخبار الخرج, اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007997.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.