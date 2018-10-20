لضمان سلامة المرضى.. صدور لائحة للرقابة على الأجهزة الطبية والعدسات اللاصقة وأجهزة الليزر التجميلية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، والتي تهدف إلى حماية الصحة العامة، وضمان وسلامة المرضى ومستخدمي الأجهزة والمنتجات الطبية.
ومن ضمن أهداف اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية اتخاذ الإجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمة لضمان مطابقة الأجهزة والمنتجات الطبية المطروحة للتسويق أو الاستخدام في المملكة.
وتطبق اللائحة على المصنعين والمستوردين والموزعين، وجميع الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها التي ستطرح للتداول في المملكة، بالإضافة إلى العدسات اللاصقة، وأجهزة الليزر الجراحية المستخدمة لأغراض تجميلية غير طبية.
وتشدد اللائحة على عدم إدخال أي جهاز أو منتج طبي إلى المملكة أو طرحه في السوق، إلا بعد تسـجيله لدى الهيئة والحـصول مـنها على إذن خطي بالتسويق، ويجوز للهيئة أن تستثني أي جهاز أو منتج طبي بالإعلان عنه على موقعها الإلكتروني بما يحقق المصلحة العامة. وفق “أخبار 24”.
وشملت اللائحة أن تقوم هيئة الغذاء والدواء بإنشاء سجل وطني إلكتروني لقيد الأجـهزة والمنتجات الطبية ومنـشآتها، يختص بحصر وإدارة المعلومات المطلوبة لقيد الأجهزة والمنتجات الطبية، وعمل تصور عن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة.
وأعطت اللائحة الهيئة الحق في سحب أو حظر استخدام أي جهاز أو منتج طبي في حال تبين أنه قد يعرِّض صحة أو سلامة المرضى والمستخدمين للخطر.