“كبار العلماء” منوهة بالقرارات التي أمر بها خادم الحرمين: القيادة تحرص على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي جاءت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي.
وأكدت الأمانة أن القرارات تأتي انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائنًا من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات.
وشددت على حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، إذ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الشرعية.وفق “أخبار 24”.
وأضافت: “نحن في المملكة العربية السعودية خلف قيادتنا في ما اتخذته من قرارات، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية”.