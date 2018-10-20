نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد صورة تجمع كل توقيعات ملوك المملكة، وبجانبها أبيات شعرية نظمها حول هذه التوقيعات.
وتضمنت الصورة توقيعات الملوك السبعة من الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال الأمير عبد الرحمن في قصيدته التي نشرها على حسابه بموقع “تويتر”:
هالسّبْع توقيــعات..
كمْ نوّرَتْ ظُلُمات..
كمْ أبْعَدَت أزَمــاتْ..
كَمْ أمَّنَتْ روعــاتْ..
كمْ فرَّجت كُرُبــاتْ..
كمْ كَفْكَفَتْ دمعاتْ..
كمْ أنْكَرَتْ للذّاتْ..
كمْ أعطَتْ وبْسْكاتْ.
وفق “أخبار 24”.