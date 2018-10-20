“مياه الشرقية” تنزع عدادات المياه من بعض المشتركين لامتناعهم عن السداد وتعديهم على أملاك الدولة

نزعت مديرية المياه بالمنطقة الشرقية عدادات المياه من منازل بعض المشتركين؛ لامتناعهم عن سداد ما عليهم من مبالغ مالية وتعديهم على أملاك الدولة وعدادات المياه، بإعادة فتح المحابس بشكل غير نظامي بعد إقفالها من الفرق الفنية.
وتوعدت الهيئة هؤلاء المتعدين على العدادات بتطبيق عقوبات أخرى رادعة، ملمحة إلى أن بعض التعديات، مثل تكرار إيصال المياه بعد فصلها بشكل غير نظامي يمكن أن يحيل الشخص إلى النيابة العامة.
وقال المتحدث الرسمي لمديرية المياه بالشرقية فهد الحميدي إن فصل العدادات إجراء نظامي منصوص عليه في العقود الموقعة مع العملاء، مبينًا -وفقًا لصحيفة “مكة”- أن المديرية تعاملت مع هؤلاء العملاء بأقصى درجات الحكمة، وأنها لم تلجأ لهذا الإجراء إلا بعد تكرر التعدي على العدادات.
وأوضح أن المديرية تستقبل أي اعتراضات من العملاء على قيمة الفواتير أو كميات الاستهلاك، وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من القراءات وحسابات الفواتير، وأنه في حال وجود أي خلل يتم تصحيحه.