قلم يحمل سكينًا ينتشر بين الطلاب.. و”تعليم الشرقية” يجرمه ويحذر من عقوبات تصل للنقل وحسم 15 درجة

صنفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية القلم الذي بدأ في الانتشار بين الطلاب والذي يحمل سكينًا في أحد طرفيه بأنه من الأدوات المجرمة داخل المدارس، محذرة من حسم 15 درجة من معدل السلوك لحاملي الأدوات الحادة.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن القلم شأنه شأن إدخال آلة حادة داخل المدارس، مشيرًا إلى أن امتلاك السكاكين والأدوات الحادة يندرج تحت مخالفات الدرجة الخامسة من قواعد السلوك والمواظبة التي تهدف إلى تعزيز الانضباط في المدارس.
وأكد -وفقًا لـ”اليوم”- أنه في حال ثبتت حيازة الطالب داخل المباني المدرسية هذه الأدوات، يتم اتخاذ عدة إجراءات ضده من بينها عمل محضر “إثبات حالة”، وإحالته إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لدراسته ورفعه لإدارة التعليم للتحقيق فيه.
وبيَّن أنه يتم فرض عقوبات لمعالجة القضية تربويًّا تشمل نقل الطالب إلى مدرسة أخرى أو الحسم من درجات السلوك 15 درجة، وعمل برنامج توجيهي سلوكي يحتوي على عدة جلسات متتابعة لتعديل السلوك.