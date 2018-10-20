100 حافلة تنقل ركاب قطار الحرمين من محطة الرصيفة إلى الحرم المكي

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل سابقاً، سعد القرشي، عن توفر 100 حافلة لنقل زوار المسجد الحرام، من محطة قطار الحرمين في الرصيفة إلى الحرم المكي والعكس.
وأوضح القرشي، وفقاً لـ “مكة”، أن التشغيل الأولي للحافلات يأتي كمرحلة أولى، حتى يبلغ عدد الحافلات تدريجياً نحو 500 حافلة في المواسم.
وأشار إلى أن شركات النقل المعنية بالحافلات في مكة المكرمة ستتزايد أعدادها خلال الأعوام المقبلة، متوقعاً أن يبلغ عددها نحو 50 شركة في 2030؛ لاستيعاب العدد المستهدف من الجهات المعنية للمتعمرين، البالغ نحو 30 مليون معتمر.