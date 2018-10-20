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أخبار محلية > بعد إطلاق الرصاص عليهم.. القوات الخاصة لأمن الطرق توقف مركبة تقل عمالة مخالفة بالليث
20/10/2018   9:19 ص

بعد إطلاق الرصاص عليهم.. القوات الخاصة لأمن الطرق توقف مركبة تقل عمالة مخالفة بالليث

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أوقف رجال القوات الخاصة لأمن الطرق في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة بالقوة الجبرية قائد مركبة وعمالة مخالفة، أثناء تحركهم بمركبة من نوع “بكب غمارتين”، في الطريق الساحلي الدولي باتجاه الشمال.

وطلب رجال أمن الطرق، بحسب “سبق”، من قائد المركبة التوقف أثناء إقامتهم نقطة تفتيش مفاجئة في مركز حفار بعد الاشتباه به، غير أن قائد المركبة رفض الوقوف ولاذ بالفرار.

وحاول رجال أمن الطرق إيقاف قائد المركبة عدة مرات، دون تعريض حياته ومَن معه للخطر، وبعد رفضه الاستجابة لطلب الدوريات أثناء مطاردته، أطلق رجال الأمن طلقات تحذيرية في الهواء، وطلقتين على إطارات المركبة، ما أسفر عن ضبط قائدها و5 أشخاص مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية.

بعد إطلاق الرصاص عليهم.. القوات الخاصة لأمن الطرق توقف مركبة تقل عمالة مخالفة بالليث

أخبار محلية
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