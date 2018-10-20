أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز للمسلم أن يأكل الطعام مع تارك الصلاة، مشيراً إلى جواز الأكل مع الكافر، مستدلاً بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أكل من طعام اليهود.
وقال المطلق في رده على سؤال وجّه له على إذاعة “نداء الإسلام”، بشأن جواز الأكل مع تارك الصلاة، إن الأكل مع الكافر جائز، وليس مع تارك الصلاة فقط، مضيفاً أن النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة.
وأشار إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، استضافه يهودي ويهودية، ووضعا له طعاماً، فأكل منه، حتى إن اليهود وضعوا السم في طعامه.
وفق “أخبار 24”.