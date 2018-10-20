نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمر ملكي بإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة
20/10/2018   9:21 ص

أمر ملكي بإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة

+ = -
2172

صدر أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 35
التاريخ : 10 / 2 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تنهى خدمة الضباط التالية أسماؤهم: 1 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح. 2 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليفة الشايع. 3 ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي .

ثانياً : على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أمر ملكي بإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007948.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.