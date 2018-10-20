أمر ملكي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة “الاستخبارات” وتحديث نظامها

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، أمرًا ملكيًّا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
وجاء الأمر الملكي بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى خادم الحرمين الشريفين، بشأن الحاجة الماسة والملحة؛ لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها، وأن المصلحة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك.
ووجه الملك سلمان بأن تكون اللجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان وعضوية عدد من أعضاء مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، وهم وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان، والدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كما وجّه خادم الحرمين الشريفين بأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.