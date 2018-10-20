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أخبار محلية > إعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة والمستشار بالديوان سعود القحطاني من منصبيهما
20/10/2018   9:21 ص

إعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة والمستشار بالديوان سعود القحطاني من منصبيهما

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صدر أمر ملكي يقضي بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه.

كما صدر أمر ملكي بإعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه.

وفيما يلي نص الأمرين الملكيين :

الرقم : أ / 34
التاريخ : 10 / 2 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 191 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438 هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 36
التاريخ: 10 / 2 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 36 ) بتاريخ 29 / 2 / 1437 هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

إعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة والمستشار بالديوان سعود القحطاني من منصبيهما

أخبار محلية
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