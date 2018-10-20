أمريكي يستيقظ على “دخيل” يستحم في منزله

استيقظ أحد سكان منطقة جلاسر رود في ولاية ميزوري الأمريكية على صوت مياه الحمام فوجد لصًا شابًا يستحم بعدما تناول بعض الطعام.
والتقط الرجل مسدسه مسرعًا ووجهه للسارق الذي أخذ وقته ليرتدي ملابسه بهدوء حتى وصلت الشرطة.
ونقلت محطة (كي.آر.دي.أوه) عن مالك المنزل ريتشارد بلاكويل قوله إنه سمع صوتًا في المنزل فخرج من غرفته ونظر إلى المطبخ فوجد طعامًا جرى إعداده.
وقال بلاكويل: “وجدت زجاجة من الحليب وكعكًا وعبوة من الفاصوليا”.
وأضاف أنه سمع صوت مرشة (دش) الاستحمام فتبين له أن لصًا داخل الحمام، فالتقط مسدسه وأمر اللص بالخروج.
وأوضح: “وقفت وانتظرته. ظل داخل الحمام عشر دقائق حتى أنهى استحمامه”، مضيفًا أنه استغرق وقتًا آخر في ارتداء ملابسه. وفق “أخبار 24”.
وقال بلاكويل: “وجهت المسدس عليه وضربته في أنفه وأسقطته على الأرض”.
واتصل الرجل بعد ذلك بالشرطة التي جاءت واقتادت الشاب البالغ من العمر 23 عامًا ووجهت له تهمة السطو.