رجل أمن ينقذ فتاة من الانتحار في آخر لحظة بالظهران

تمكّن رجل أمن بشرطة الظهران من إنقاذ فتاة، 21 عاماً، من الانتحار، بعد أن أوشكت أن تلقي بنفسها من أعلى سطح بناية لولا عناية الله.
وأوضح رجل الأمن أنه تلقى بلاغًا عن تهديد فتاة بالانتحار نظرًا لما تعانيه من ظروف، فتوجه مع زملائه فورًا إلى موقع البلاغ، ووجد أن الفتاة صعدت جدار السطح ووقفت على حافته، وكانت في حالة سيئة وترفض الاستجابة لمحاولات إنقاذها.
وأضاف أنه صعد للسطح وتسلّق الجدار وحاول مراقبتها من بعيد حتى لا تشاهده فتُلقي بنفسها، حيث كانت تبكي، فما كان منه إلا أن باغتها وأمسك بها بقوة، وتمكن من إنقاذها قبل وصول الدفاع المدني.
وأشار بحسب “سبق” إلى أن ذوي الفتاة شكروه، بعد أن كانوا في وضع صعب، مؤكدًا أن ما قام به هو الواجب، كما أن مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تُحتّم عليه الوقوف مع الجميع والمخاطرة بالنفس لإنقاذهم.