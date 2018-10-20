أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، تيسير المفرج، أن المبلغ الصحيح لمتوسط دخل الفرد السعودي هو 11 ألف ريال.
وأوضح أن الهيئة توصلت إلى هذا الرقم من خلال مسوح عامة واستطلاعات تتم عبر سؤال المواطنين بشكل مباشر عن مدخولاتهم الشهرية.
وفيما يتصل برده على ما تعلنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أن متوسط دخل الفرد السعودي هو 3 آلاف ريال، قال المفرج إن مؤسسة التأمينات تعتمد على الرواتب الأساسية للموظفين السعوديين المسجلين لديها، ما يدل على اختلاف المنهجية في الوصول إلى الرقمين. وفق “أخبار 24”.
أ. #تيسير المفرج @taiseermm المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء:
متوسط دخل الفرد 11ألف وليس 3 آلاف كما تذكر التأمينات، لأن التأمينات تذكر الرواتب المسجلة بسجلاتهم فقط، أما نحن فأجرينا مسوحا مباشرة عن إجمالي دخل الفرد من أكثر من عمل.#برنامج_ياهلا مع @jalmuayqil #خليجية pic.twitter.com/gEzyMHb4hs
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 19, 2018