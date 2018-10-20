أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، تيسير المفرج، أن المبلغ الصحيح لمتوسط دخل الفرد السعودي هو 11 ألف ريال.

وأوضح أن الهيئة توصلت إلى هذا الرقم من خلال مسوح عامة واستطلاعات تتم عبر سؤال المواطنين بشكل مباشر عن مدخولاتهم الشهرية.

وفيما يتصل برده على ما تعلنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أن متوسط دخل الفرد السعودي هو 3 آلاف ريال، قال المفرج إن مؤسسة التأمينات تعتمد على الرواتب الأساسية للموظفين السعوديين المسجلين لديها، ما يدل على اختلاف المنهجية في الوصول إلى الرقمين. وفق “أخبار 24”.