اقتحمت سيارة نقل تقودها امرأة محلاً للمواد التموينية في محافظة تثليث، وأحدثت أضراراً في البضائع المعروضة داخل المحل وفي واجهته الزجاجية.
وأظهرت لقطات صوّرتها كاميرات المراقبة الخارجية ومقطع فيديو مصور من داخل المحل بعد الحادث حجم الأضرار التي لحقت بالمحل؛ لكن لم تتعرض السائقة ولا أي من المتسوقين أو العاملين بالمتجر لأي أذى.
وكانت السائقة بحسب صور الكاميرات قد فقدت السيطرة على سيارتها (تويوتا هايلوكس) بعد تجاوزها لأحد التقاطعات واتجهت نحو المحل؛ لكن سرعتها غير العالية أسهمت في محدودية الأضرار الناتجة عن الحادث.
وفق “أخبار 24”.