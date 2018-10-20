أمانة موظف بمطار القاهرة تعيد حقيبة راكب سعودي تحوي مبلغاً يقارب ربع مليون ريال

عثر موظف في إحدى شركات النظافة المتعاقدة مع مطار القاهرة الدولي على حقيبة سفر تحوي مبلغاً مالياً كبيراً يقارب ربع مليون ريال سعودي.
ووجد الموظف الذي يعمل مشرف نظافة في المطار الحقيبة وبها مبلغ 240 ألف ريال بعد وصول إحدى الرحلات القادمة من مطار جدة، وسلمها مباشرة لإدارة أمن المطار.
وبعد فترة وجيزة من تسليم الحقيبة لأمن المطار، جاء راكب سعودي للإبلاغ عن الحقيبة المفقودة – فجرى تسليمه إياها وبها كامل المبلغ، حيث أصرّ على تقديم الشكر للموظف على أمانته، كما قرر مسؤولون في المطار تكريم الموظف. وفق “أخبار 24”.