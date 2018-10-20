نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمانة موظف بمطار القاهرة تعيد حقيبة راكب سعودي تحوي مبلغاً يقارب ربع مليون ريال
20/10/2018   9:10 ص

أمانة موظف بمطار القاهرة تعيد حقيبة راكب سعودي تحوي مبلغاً يقارب ربع مليون ريال

+ = -
924

عثر موظف في إحدى شركات النظافة المتعاقدة مع مطار القاهرة الدولي على حقيبة سفر تحوي مبلغاً مالياً كبيراً يقارب ربع مليون ريال سعودي.

ووجد الموظف الذي يعمل مشرف نظافة في المطار الحقيبة وبها مبلغ 240 ألف ريال بعد وصول إحدى الرحلات القادمة من مطار جدة، وسلمها مباشرة لإدارة أمن المطار.

وبعد فترة وجيزة من تسليم الحقيبة لأمن المطار، جاء راكب سعودي للإبلاغ عن الحقيبة المفقودة – فجرى تسليمه إياها وبها كامل المبلغ، حيث أصرّ على تقديم الشكر للموظف على أمانته، كما قرر مسؤولون في المطار تكريم الموظف. وفق “أخبار 24”.

أمانة موظف بمطار القاهرة تعيد حقيبة راكب سعودي تحوي مبلغاً يقارب ربع مليون ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007920.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.