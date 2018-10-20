“التعليم” تختار 325 مرشحاً ومرشحة للسفر للخارج ضمن برنامج “خبرات 3”.. تعرّف على أهدافه

أنهت وزارة التعليم إجراءات 325 مرشحاً ومرشحة لبرنامج التطوير النوعي “خبرات 3” الذي ينفذه المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات في عدد من الدول الصديقة، بعد ترشيحهم من مدارسهم.
وأوضح المشرف العام على المركز، الدكتور محمد المقبل، أن البرنامج في نسخته الثالثة يستكمل خطة التطوير النوعي الذي نُفذ في السنوات الماضية ليستهدف المعلم والمشرف ومدير المدرسة والوكيل والمرشد الطلابي (بنين- بنات) ممن لهم في الخدمة أكثر من سنتين، كما صدر تعميم بضوابط وآلية الترشيح والخطة الزمنية، ونقاط المفاضلة قبل 4 أشهر. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن عدد المسجلين عبر بوابة “عين” بلغ 4333، رُشح منهم من الذكور 189 و136 من الإناث، وأنه سيتم توجيه المرشح أو المرشحة بعد الانتهاء من المقابلات والترشيح النهائي إلى الجامعات في الدول المشاركة كمتدربين لمدة 9 أشهر، وعند عودتهم سينفذ كل منهم خطة لنقل الأثر والعائد من المعايشة.
وأشار إلى أن الهدف من “خبرات” هو تحقيق توطين التجارب ونقل الممارسات الناجحة إلى مدارسنا، فالمعايشة الحية في تلك المدارس ذات الأداء التعليمي المميز تساعد في زيادة فاعلية التعليم لدينا، وسيقوم المرشحون بمشاركة زملائهم في الميدان التعليمي ونقل المعارف التطبيقية أو العلمية التي تم اكتسابها من البرنامج.