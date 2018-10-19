اختتمت في قاعدة سفاجا البحرية المصرية مناورات التمرين العسكري المشترك “تبوك 4” بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات المسلحة المصرية، والذي استمر عدة أيام بالمنطقة العسكرية الجنوبية بجمهورية مصر.
ونفذ التمرين أعمالًا قتالية لتطهير المدن من بؤرة إرهابية والقضاء عليها بدفع كتيبة المشاة لمطاردة عناصرها الإرهابية الهاربة تجاه الجبل، مع تنفيذ رماية بالذخيرة الحية، ليعكس مدى ما تملكه القوات المسلحة لكلا البلدين من إمكانات بشرية وفنية واستعدادات قتالية عالية لمجابهة أي مخاطر
وأوضح نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية، اللواء الركن أحمد المقرن، أن “تبوك 4” من التمارين المهمة في المنطقة لتنمية وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، مؤكداً على الفائدة الكبيرة بتبادل الخبرات في مجال العمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب في مواجهة عدو يعمل بأسلوب غير نمطي.
وأضاف أن التمرين يصقل مهارات المشاركين القتالية ويرفع من جاهزيتهم، بالتركيز على توحيد المفاهيم بين الجانبين للقوات البرية الملكية السعودية والجيش المصري الشقيق، مشيدا بما قدمه المشاركون من القوات السعودية في التمرين من جاهزية قتاليه عالية وإتقان لكل ما أسند إليهم من عمليات أثناء التمرين.
يذكر أن التمرين ركز على تبادل المعلومات والسيطرة على القوات المشتركة ومكافحة العبوات الناسفة المرتجلة أثناء تطهير المنطقة السكنية والعمل كفريق واحد أثناء القضاء على العناصر الإرهابية وتنفيذ المهام النيرانية طبقاً لأسبقيات الاشتباك والتصرف في المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال قتال القوات.
وفق “أخبار 24”.