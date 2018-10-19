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أخبار محلية > إمارة الباحة تعلّق على ما أثير حول كلية المندق للبنات
19/10/2018   10:45 م

إمارة الباحة تعلّق على ما أثير حول كلية المندق للبنات

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تفاعل أمير منطقة الباحة حسام بن سعود، اليوم الجمعة، مع ما أثير حول مشكلة كلية المندق للبنات، لافتًا إلى أن الأمر جدير بالمتابعة وبأنه سيكون من ضمن اهتماماته هذا الأسبوع.

وقالت إمارة الباحة في توضيح لها تعليقاً على ما أثير مؤخراً حول وسم (#طالبات_كلية_المندق_في_خطر) إن الأمير وجه بأن ما أثير حول مشكلة كلية المندق للبنات هو جدير بالاهتمام والمتابعة وأنه سوف يكون في اهتمام سموّه هذا الأسبوع.

يُذكر أن المبنى الحالي عبارة عن “قاعة أفراح” مستأجرة، تفتقد إلى معايير الأمن والسلامة ما يشكّل خطرًا على طالبات الكلية، اللاتي تعودن على صافرات الإنذار والتماسات الكهربائية، فضلًا عن ضيق القاعات وعدم تهويتها.وفق “أخبار 24”.

إمارة الباحة تعلّق على ما أثير حول كلية المندق للبنات

أخبار محلية
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