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اخبار رياضية > بالفيديو.. عاصفة رملية شديدة توقف مباراة النصر والباطن في الشوط الأول
19/10/2018   10:43 م

بالفيديو.. عاصفة رملية شديدة توقف مباراة النصر والباطن في الشوط الأول

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أوقفت عاصفة ترابية شديدة مباراة الباطن والنصر في الجولة السادسة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم النصر بهدف سجله مدافع الباطن لوكاس تاجليا بيترا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 4، وفي الدقيقة 12 هبت عاصفة رملية شديدة انعدمت معها الرؤية تماما في الملعب وخارجه، فأوقف الحكم المباراة.

وانتظر الجميع حوالي 8 دقائق حتى هدأت العاصفة وأصبحت الرؤية ممكنة في الملعب، فعاد حكم المباراة ولاعبو الفريقين واستؤنفت المباراة من الدقيقة 20.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عاصفة رملية شديدة توقف مباراة النصر والباطن في الشوط الأول

اخبار رياضية
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