العنزي يخطف ذهبيتي الرماية

توج العقيد سلطان الودعاني، رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي ورئيس اللجنة التنفيذية لبطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية، أمس وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الفائزين في المراكز الثلاث الأولى بمسابقتي رمايتي “السرعة والدقة” للفردي “بميادين الرماية الدولية في مدينة تدريب الأمن العام في الرياض.
وحقق المركز الأول في رماية السرعة العريف محمد شوكان العنزي من الأمن العام بمجموع “189 نقطة”، وحل ثانياً وكيل رقيب محمد ناصر بن مجلي من قوات الأمن الخاصة ” 189 “نقطة، وجاء العريف فهد بن عبد الله الشلالي من كلية الملك فهد الأمنية بالمركز الثالث “188 “نقطة. وفق “الرياضية”.
وواصل العريف العنزي تميزه وتوج بالمركز الأول في منافسات الرماية التكتيكية، وحل ثانياً الجندي عبد العليم عبد الله المولد من المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وفي المركز الثالث “جندي أول” محمد إبراهيم السليماني من قوات أمن المنشآت.