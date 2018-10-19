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اخبار رياضية > أُحد يُنهي الجدل حول مستقبل هزازي
19/10/2018   6:29 م

أُحد يُنهي الجدل حول مستقبل هزازي

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أنهى مجلس إدارة نادي أُحد الجدل المُثار حول الاستغناء عن نجم الفريق الأول لكرة القدم، نايف هزازي، بعد استبعاده من قائمة مباراة الاتحاد في الجولة السادسة.

ونفت إدارة أُحد، في بيان رسمي عبر حساب النادي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الأنباء المتداولة حول فسخ عقد نايف هزازي، مؤكدة أنه لا صحة إطلاقًا لهذا الأمر.

وأشارت إدارة نادي أُحد إلى أن نايف هزازي يخضع لبرنامج صحي فقط، بعد الإصابة التي تعرض لها، الأمر الذي دفع الجهاز الفني بقيادة فرانسيسكو آرسي لاستبعاده من قائمة مباراة الاتحاد اليوم. وفق “أخبار 24”.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد ضيفًا على الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نايف هزازي قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، قادمًا من بوتوساني الروماني.

أُحد يُنهي الجدل حول مستقبل هزازي

اخبار رياضية
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