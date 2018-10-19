السياحة توقع اتفاقية لتحسين وتطوير التجربة السياحية في المملكة بالحرمين الشريفين

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقية تعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري ،لتطوير السياحة في المملكة خاصة فيما يتعلق بقاصدي الحرمين الشريفين وسياحة ما بعد الحج والعمرة، ، وذلك من خلال تطويع أحدث التقنيات.
وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة وشركة جبل عمر على التعاون في عدد من المشاريع بهدف تحسين وتطوير التجربة السياحية في المملكة، خصوصاً الحرمين الشريفين، كما تشمل التعاون في تطوير وترويج مواقع الجذب السياحي في المملكة عن طريق استخدام التقنيات المتقدمة عبر المنصات وتغذيتها بالمحتوى المناسب مما من شأنه توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية للعمل في مجالات السياحة والتراث الوطني.
وسيتم العمل ضمن الاتفاقية على توفير تجارب فريدة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي لتوفر للمستخدمين رحلة عبر التاريخ الاسلامي، كما سيتم استخدام تقنية الواقع الافتراضي والمعزز لتوفير بيانات ومعلومات لجميع الأماكن السياحية في المملكة.
وقال نائب الرئيس للمساندة الدكتور عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ إن الهيئة لا تدخر جهدًا لضمان مواكبة أحدث التقنيات واستخدام أفضل الحلول المتطورة لتسهيل تقديم الخدمات لزوار المملكة”.
وأفاد آل الشيخ أن الاتفاقية تشمل الترويج للسياحة في المملكة في الأسواق والمهرجانات والمطارات وعلى متن الرحلات الجوية باستخدام تقنيات متقدمة مثل الواقع المعزز والواقع المختلط وتقنية انترنت الأشياء، ستسهم في التعريف بمقومات المملكة السياحية ومواقع الجذب السياحي وتكوين صورة ذهنية ايجابية عن قطاع السياحة في المملكة.