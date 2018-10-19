السديس: الحملات الإعلامية المغرضة لن تثني بلادنا عن التمسك بمبادئها وهي قادرة على مواجهة المزاعم الباطلة

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن محاولة النيل من المملكة فيها استفزاز لمشاعر أكثر من مليار مسلم هي قبلتهم ومحل مناسكهم ومهد رسالتهم ومهوى أفئدتهم.
وقال في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام إن بلادنا المباركة ستظل شامخة، وإن ترديد الاتهامات والإشاعات والحملات الإعلامية المغرضة لن تثني بلادنا عن التمسك بمبادئها وثوابتها، معتمدة في ذلك على الله وحده ثم على حكمة قادتها وتلاحم أبنائها، فهي كفيلة بمواجهة المزاعم الباطلة والمحاولات الفاشلة.
وشدّد على ضرورة التروي ونصرة الحق والاعتماد على الحقائق، وعدم القفز على التكهنات، وبناء المواقف على مجرد الإشاعات والافتراءات، مضيفاً: “ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله”.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه استلهام حضارة الإسلام المشرقة، وإهابة بقادة الأمة وعلمائها ومفكريها بالاتفاق على مبادئ مشتركة لتجديد أمور الدين مع الحفاظ على الثوابت والمُسلَّمات، ووضع خارطة طريق لإنقاذ الأمة من الفتن وعلاج مشكلاتها.
فيديو| السديس: ترديد الإتهامات و الشائعات و الحملات الإعلامية المغرضة لن تثني بلادنا عن التمسك بمبادئها و ثوابتها#الإخبارية pic.twitter.com/KJcEPzVbhy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2018