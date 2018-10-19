تضم 75 لعبة لجميع الأعمار.. المملكة تدخل “جينيس” بأكبر حديقة مائية مطاطية بالعالم

سجلت المملكة رقما جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر إنشاء أكبر حديقة مائية مطاطية في العالم، خلال فعالية “الشاطئ” التي أقيمت على منتجع شاطئ الغروب بمدينة الخبر شرق المملكة، بدعم من الهيئة العامة للترفيه.
وتمتد الحديقة المائية العملاقة التي أنشئت في الفعالية المستمرة من 11 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، على مساحة 20536 مترا مربعا، وتضم 75 لعبة لمختلف الأعمار، من متاهة وسلالم ومنزلقات وجسور وأبراج قابلة للنفخ، وأنشطة أخرى، كالبطولة الخليجية للدراجات البحرية، بمشاركة 34 متسابقاً وبإشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.
وشهدت الفعالية مشاركة متسابقين من الإمارات والكويت وعمان والبحرين، إضافة إلى العروض البهلوانية والفنية والترفيهية والألعاب البحرية المتنوعة مثل الكايات والجت سكي والغوص والرسم على الرمال وملعب الطائرة المقام في البحر، إلى جانب السينما الشاطئية. وفق “أخبار 24”.
ُيذكر أن الحديقة تفوقت على حديقة ألعاب مدينة سوبيك الفلبينية والتي تبلغ مساحتها 3400 متر مربع، كما سبق وسجلت المملكة رقمين قياسيين مؤخرا؛ أكبر علم في العالم بطائرات الدرونز، 300 طائرة، وأكبر كمية ألعاب نارية تم إطلاقها في وقت واحد بعدة مدن، أكثر من 962 ألف ومضة نارية، في اليوم الوطني 88.