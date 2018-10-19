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أخبار محلية > هذه أبرز طرق الاحتيال المصرفي.. وسبل حماية الحسابات والبطاقات
19/10/2018   6:20 م

هذه أبرز طرق الاحتيال المصرفي.. وسبل حماية الحسابات والبطاقات

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تحدث الأمين العام للجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ عن أبرز وسائل الاحتيال المصرفي، وطرائق تأمين الحسابات والبطاقات من التعرض للسرقة.

وأوضح – في مداخلة على برنامج “إم بي سي في أسبوع” – أن أبرز طرق الاحتيال المصرفي تتم عبر الوصول إلى المعلومات البنكية عند اتصال العميل بشبكات مفتوحة أو غير آمنة، ما يسهّل عملية الاختراق على الهاكرز.

وأضاف أن من أبرز طرق الاحتيال كذلك سرقة بيانات البطاقات المصرفية أو بيانات البطاقات الائتمانية عبر أجهزة مخصصة تُثبت على مكائن الصراف أو من خلال التجسس على العميل في الأماكن العامة. وفق “أخبار 24”.

ودعا حافظ عملاء البنوك إلى الحرص على الدخول إلى الخدمات الإلكترونية للبنوك عبر شبكات آمنة وأجهزة مزودة ببرامج حماية أصلية.

كما حثّ العملاء على الحفاظ على سرية كلمات المرور وعدم التفريط فيها أو منح أشخاص آخرين الثقة بتقديمها لهم، مشيراً إلى التراجع الملحوظ في بلاغات الاحتيال بسبب ارتفاع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال وطرقه.

هذه أبرز طرق الاحتيال المصرفي.. وسبل حماية الحسابات والبطاقات

أخبار محلية
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