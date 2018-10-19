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19/10/2018   5:08 م

بالصور.. انطلاق فعاليات مشروع أمومة الدلم

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تنطلق مساء يوم الأحد ١٢/ ٢ / ١٤٤٠هـ فعاليات برنامج ( أمومة ) التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم ممثلاً في مركز الأرجوان وذلك بعد اعتماد أسماء المرشحات المجتازات للمقابلات الشخصية.
ويهدف البرنامج إلى إعداد مدربات متميزات بكفاءة عالية، في مجال الأمومة لتأهيل وتدريب الأمهات معرفياً ومهارياً ورفع مستوى ثقافتهن في مجال تربية الأولاد، وكيفية التعامل معهم في مختلف المراحل العمرية.
وتستمر الدورة التدريبية حتى يوم الخميس ١٦/ ٢ / ١٤٤٠هـ، بعدها تنطلق البرامج التأهيلية التي تقدمها المدربات المشاركات لتأهيل الأمهات في عدد من البيئات النسائية.
يأتي تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة بين لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم وجمعية الشقائق بمحافظة جدة وبرعاية من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية ومؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية.

بالصور.. انطلاق فعاليات مشروع أمومة الدلم

أخبار الخرج
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