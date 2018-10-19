ذاع صيت صلصة “الكاتشاب” في مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية، وتوجد الآن في كل بلاد العالم تقريبًا، وتقول إحصاءات إن 97% من الأمريكيين لديهم زجاجة كاتشاب داخل المبرد.
لكن الكاتشاب نشأ في الواقع بعيدًا عن القارة الأمريكية، وبالتحديد في آسيا، إذ كان صلصة “سائلة” مصنوعة من بعض الأسماك المخمرة.
ويُرجح أن الكاتشاب ظهر في منطقة تونكن داخل فيتنام اليوم، وخرج من آسيا في القرن السابع عشر.
الكاتشاب Ketchup هو في الأصل كاتسياب Ketsiap، وهي كلمة صينية تصف نوعًا من السمك المخلل، ووصل الكاتشاب إلى إندونيسيا، ونقله الإنجليز منها إلى أوروبا ثم إلى الولايات المتحدة.
يقول أندرو سميث مؤلف كتاب “بيور كاتشاب” (الكاتشاب الخالص) إن الإنجليز كان لهم مستعمرة في إندونيسيا، وفيها عرفوا “كاتسياب” ونقلوه إلى بلادهم.
وكانت الصلصة تعتمد على حبوب الصويا، وصنعها الأوروبيون من عيش الغراب والسمك والفول، وضمت القائمة عشرة مكونات لكن الطماطم لم تدخل القائمة إلا في فترة لاحقة.
ويحتوي كتاب سميث على 50 وصفة مختلفة للكاتشاب منها وصفة “إليزا سميث” التي تعود إلى القرن السابع عشر، وكانت حينها أول وصفة للكاتشاب تصدر بالإنجليزية.
ومع انتشار مطاعم الوجبات السريعة وأصنافها الرئيسية من البطاطس (البطاطا) المحمرة والنقانق وشطائر الهامبرجر ازدهر الكاتشاب في موطنه الجديد.
وفق “أخبار 24”.