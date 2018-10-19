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أخبار محلية > النيابة العامة: تفتيش المسكن يجب أن يكون بحضور صاحبه أو أحد أفراد أسرته
19/10/2018   2:58 م

النيابة العامة: تفتيش المسكن يجب أن يكون بحضور صاحبه أو أحد أفراد أسرته

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أوضحت النيابة العامة أن نظام الإجراءات الجزائية يمنح صاحب المسكن المراد تفتيشه حق الحضور في أثناء التفتيش، أو أحد أفراد أسرته، أو من ينوب عنه.

وأضافت النيابة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه في حال تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينوب عنه أو أحد أفراد أسرته؛ يجرى التفتيش بحضور عمدة الحي، أو من في حكمه، أو بحضور شاهدين.

وينص نظام الإجراءات الجزائية في مادته رقم (47) على أن: “يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه ومن ينوب عنه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين”.وفق “أخبار 24”.

النيابة العامة: تفتيش المسكن يجب أن يكون بحضور صاحبه أو أحد أفراد أسرته

أخبار محلية
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