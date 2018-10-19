تسلم وزير الخارجية عادل الجبير في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعين لدى المملكة.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” أن الوزير الجبير سيسلم أوراق اعتماد السفير الألماني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكانت ألمانيا عبرت عن أسفها لسوء الفهم الذي طرأ في علاقاتها مع المملكة خلال الأشهر الماضية، وقد رحبت المملكة بتلك التصريحات ووجه وزير الخارجية عادل الجبير دعوة إلى نظيرة لزيارة السعودية في أقرب فرصة.
وأعلنت سفارة المملكة في برلين أن السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان عاد لمباشرة مهام عمله في مقر السفارة، وذلك في 9 أكتوبر الجاري.
وفق “أخبار 24”.