صحيفة: إيقاف 6 مؤذنين بالحرم المكي بعضهم يعمل منذ عقود

ذكرت صحيفة أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أوقفت 6 مؤذنين في المسجد الحرام عن العمل، من بينهم مؤذنون كانوا يعملون منذ عقود في هذه المهنة.
وقالت صحيفة “مكة” عن مصادر لها إن إبلاغ المؤذنين بقرار الإيقاف تم شفهيًّا ودون توضيح أسباب الإيقاف، ولم توجه لهم خطابات رسمية بذلك، مبينةً أن الرئاسة فاجأتهم بالقرار قبل أسبوعين، ولم يسبق لها أن أخطرتهم بأي ملاحظات على أدائهم.
وأضافت أن الإيقاف لم يتم وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح، إذ إن العقوبات يجب أن تبدأ بتوجيه الإنذار للشخص في حال مخالفته، ومن ثم تطبق عقوبة الإيقاف إذا تكرر ارتكابه للمخالفة نفسها، مع إشعاره بذلك رسميًّا من رئيسه المباشر.