السجن والجلد لمزارع وافد انتحل شخصية عارضة أزياء وابتز فتاة سعودية وتحرش بها

قضت المحكمة الجزائية في جدة بسجن مزارع وافد لمدة 6 أشهر وجلده 150 جلدة ومصادرة ما بحوزته من هواتف وإتلافها وإبعاده إلى بلاده بعد تنفيذ عقوبته؛ على خلفية إدانته بابتزاز شابة سعودية والتحرش بها، عبر انتحاله شخصية عارضة أزياء.
وتلقت الفتاة، وفقاً لـ “عكاظ”، العديد من رسائل “الواتسآب” من شخصية زعمت أنها عارضة أزياء تطلب منها المشاركة في تسويق منتجاتها من الفساتين؛ لتكتشف لاحقاً أن المتواصل معها عبر الرسائل مزارع وافد، فطلبت منه التوقف عن مراسلتها، غير أنه استمر في ذلك، وسحب صورها الشخصية من “سناب شات”.
وتقدمت الفتاة بشكوى للجهات الأمنية، بعدما قام المزارع الوافد بابتزازها، وحاول إقامة علاقة محرمة معها عبر الابتزاز والتهديد، فألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في أحد مقاهي جدة، وضبطت تسجيلات صوتية أرسلها للفتاة، وردت فيها عبارات غزلية، وأحالته إلى النيابة العامة.
وطالبت النيابة العامة من المحكمة الجزائية في جدة بمعاقبة المتهم وإثبات ما أسند إليه، والحكم بعقوبة تعزيرية رادعة، ومصادرة الهواتف المضبوطة بحوزته.
واعترف المتهم أمام المحكمة بإرساله رسائل غرامية للفتاة، مدعياً أنه طلب لقاءها بقصد الزواج منها، فأدانته المحكمة بالتحرش بالفتاة، وحكمت عليه في الحق العام بسجنه 6 أشهر وجلده 150 جلدة ومصادره هواتفه وإبعاده عن المملكة، وأبقت للمدعية حق المطالبة بالحق الخاص.