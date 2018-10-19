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أخبار محلية > جثـة مجهولة تظهر في أحد الأودية بمكة بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة
19/10/2018   10:08 ص

جثـة مجهولة تظهر في أحد الأودية بمكة بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة

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عثرت الجهات الأمنية في محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الخميس على جثـة مجهولة بأحد الأودية، بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “عاجل”، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن وجود جثـة في أحد الأودية شرق محافظة الكامل، لافتة إلى أن دوريات الشرطة وفرق الهلال الأحمر والدفاع المدني تعذر وصولها إلى الوادي؛ نظراً لصعوبة الموقع ووعورته، فاضطروا إلى السير على الأقدام لمسافة تزيد على 5 كم.

وبيّنت المصادر أن الجثة تعود لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر أسمر البشرة، مشيرة إلى احتمال أن تكون لشخص إفريقي.

وذكرت أن الجثة في انتظار إحالتها للجنة الطب الشرعي؛ لتحديد هويتها ومعلوماتها، وإذا ما كان سبب الوفـاة عرضي أم جنائي.

جثـة مجهولة تظهر في أحد الأودية بمكة بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة

أخبار محلية
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